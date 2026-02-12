SPOR

Atletico Mineiro'dan Fred Çıkışı: Transferde yeni gelişmeler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fred ile temas kurduklarını doğrularken, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin önemli bir engel olduğunu belirtti. Bracks, Fred'i hala istediklerini vurguladı.

Burak Kavuncu
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Brezilya ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun mevcut sözleşmesi.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Fred, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Brezilya basınında çıkan haberlerin ardından Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, HG Play kanalına verdiği röportajda Fred ile ilgilendiklerini açıkça ifade etti. Bracks, Fred ve menajeriyle görüştüklerini doğrularken, transferin gerçekleşmesi için henüz erken olduğunu belirtti.

Bracks, "Fred, Atletico Mineiro'nun hayallerinden biri. Kendisi ve menajeriyle görüştüm. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum," şeklinde konuştu. Ancak transferin önündeki en büyük engelin, Fred'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesi olduğunu vurguladı. Bu durum, Atletico Mineiro'nun Fred'i kadrosuna katma planlarını zorlaştırıyor.

Fenerbahçe taraftarları ise Fred'in takımda kalmasını arzularken, oyuncunun performansı ve takıma katkısı göz önüne alındığında, olası bir ayrılık sarı-lacivertli ekip için önemli bir kayıp anlamına gelebilir. Fred'in geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sezon sonunda yeni adımların atılacağı belirtildi.

Atletico Mineiro'nun Fred'e olan ilgisi, transfer döneminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile olan uzun süreli sözleşmesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülse de, Brezilya ekibinin Fred'i kadrosuna katma konusundaki ısrarı transferin seyrini değiştirebilir. Fenerbahçe yönetiminin bu transfere nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ve Fred'in geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

transfer Brezilya son dakika fenerbahçe fred
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.