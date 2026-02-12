SPOR

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta kriz patlak verdi. İngiliz ekibi, alınan kötü sonuçların faturasını teknik direktör Sean Dyche'a kesti. Sarı-Lacivertlilerle oynanacak kritik maça günler kala yaşanan bu ayrılık, Forest cephesinde şok etkisi yarattı.

Emre Şen

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest'ta sular durulmuyor. Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan İngiliz ekibinde, fatura teknik direktör Sean Dyche'a kesildi.

114 GÜN DAYANABİLDİ

Fenerbahçe ye UEFA Avrupa Ligi nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular 1

Sezon başında göreve gelen ancak beklenen etkiyi yaratamayan Sean Dyche'ın Nottingham Forest macerası sadece 114 gün sürdü. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in, alınan istikrarsız sonuçlar ve oynanan defansif futbol nedeniyle "bardaktaki son damla" olarak gördüğü Wolves beraberliği sonrası ayrılık kararını verdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ 3. HOCA GİTTİ!

Fenerbahçe ye UEFA Avrupa Ligi nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular 2

Nottingham Forest'ta teknik direktör koltuğu adeta ateşten gömlek. Sean Dyche, bu sezon takımdan gönderilen üçüncü teknik direktör oldu. Daha önce Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yollarını ayıran İngiliz ekibi, Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir belirsizliğin içine düştü.

FENERBAHÇE MAÇINA KİM ÇIKACAK?

Fenerbahçe ye UEFA Avrupa Ligi nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular 3

19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ın, bu kritik maça geçici bir antrenörle mi yoksa yeni bir teknik direktörle mi çıkacağı henüz netleşmedi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre; kulübün sahibi Marinakis'in hayalindeki ismin Fulham'ı çalıştıran Marco Silva olduğu ancak bu transferin zorluğu nedeniyle geçici çözümlere yönelebileceği konuşuluyor.

