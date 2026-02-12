SPOR

Raheem Sterling'den şok transfer: Feyenoord'a imza attı!

Chelsea ile yollarını ayıran Raheem Sterling, sürpriz bir kararla Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu. İngiliz yıldız, kariyerini Robin van Persie'nin yönetimindeki Feyenoord'da yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Raheem Sterling'den şok transfer: Feyenoord'a imza attı!
Burak Kavuncu

Chelsea'den ayrılan yıldız oyuncu, Hollanda'da Van Persie ile yeni bir başlangıç yapıyor

Futbol dünyası, Raheem Sterling'in Feyenoord'a transferiyle şaşkınlık yaşadı. Chelsea'de geçirdiği zorlu dönemin ardından sözleşmesini fesheden İngiliz kanat oyuncusu, Hollanda ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Transfer, özellikle Sterling'in Arsenal'daki başarısız kiralık döneminin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açma isteği olarak yorumlanıyor.

STERLING'DEN FEYENOORD AÇIKLAMASI!

Raheem Sterling den şok transfer: Feyenoord a imza attı! 1

Sterling "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimdeki bir sonraki adımı kontrol etme fırsatım oldu. Kulüplerle ve baş antrenörleriyle görüşmek, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim." ifadelerini kullandı.

Chelsea, Todd Boehly'nin yönetime gelmesiyle birlikte büyük umutlarla transfer ettiği Sterling'den beklediği verimi alamamıştı. Yüksek maliyeti ve performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilen oyuncu, Enzo Maresca'nın göreve gelmesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Chelsea yönetimi, Sterling ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış ve oyuncunun serbest kalmasını sağlamıştı.

Raheem Sterling den şok transfer: Feyenoord a imza attı! 2

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Sterling, Chelsea'deki muameleden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Yıldız oyuncu, Stamford Bridge'de kendisine yeterli şans verilmediğini ve potansiyelini tam olarak sergileyemediğini ifade etti. Feyenoord'a transfer olarak yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Sterling, Robin van Persie ile çalışmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Raheem Sterling den şok transfer: Feyenoord a imza attı! 3

Feyenoord cephesinde ise transfer büyük bir memnuniyetle karşılandı. Teknik direktör Robin van Persie, Sterling'in takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Van Persie, Sterling'in tecrübesi ve yeteneğiyle genç oyunculara örnek olacağını da sözlerine ekledi. Feyenoord taraftarları da transferi coşkuyla karşıladı ve Sterling'in takıma katkı sağlaması için sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Sterling'in Feyenoord'daki performansı, kariyerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hollanda Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yeniden eski formuna kavuşması halinde, İngiliz oyuncunun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimali bulunuyor. Ancak başarısız bir dönem geçirmesi durumunda, Sterling'in kariyerinin düşüşe geçme riski de bulunuyor.

Raheem Sterling den şok transfer: Feyenoord a imza attı! 4

Raheem Sterling'in Feyenoord'a transferi, hem oyuncunun kariyeri hem de futbol dünyası açısından önemli bir gelişme. İngiliz yıldızın Hollanda'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Bu transfer, Sterling için bir yeniden doğuş fırsatı mı, yoksa kariyerinin sonu mu olacak, zaman gösterecek.

