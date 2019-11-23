Atletizmde Eliud Kipchoge ve Dalilah Muhammed yılın atleti seçildi

Monako'da düzenlenen törende, "Yılın Atleti Ödülü"nü kazanan atletler açıklandı.

İki kez üst üste yılın en iyisi seçilen 35 yaşındaki Eliud Kipchoge, Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratonu 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde tamamlamış, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçmişti.

29 yaşındaki ABD'li atlet Dalilah Muhammed ise, Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide 2 rekor kırıp dünya şampiyonu olmuştu.

Yükselen yıldızlar kategorisinde, kadınlarda 18 yaşındaki Ukraynalı Yaroslava Mahuch, erkeklerde ise 19 yaşındaki Etiyopyalı Selemon Barega ödülün sahibi oldu. (AA)

