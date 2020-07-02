Atletizmde yarışlar 18 Temmuz'da tekrar başlayacak

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ankara'da özel yapılacak yarışlarla sezonun start alacağı belirtildi.
Federasyondan, Türkiye'de atletlerin 4-6 hafta arasındaki hazırlık sürecini göz önüne alarak oluşturulan takvimle ilgili, "World Athletics'in ana yarışmalarını ağustos-ekim periyoduna taşıdığı 2020 sezonunda Avrupa'daki ülkelerin neredeyse tamamı ulusal şampiyonasını ağustos sonu ve eylül başında gerçekleştirecek. Türkiye Atletizm Şampiyonası da eylül ayının başında yapılacak.
World Athletics, geçtiğimiz nisan ayında her ülkenin yerel makamlarının alacağı özel önlemleri göz önüne alarak takvim belirlememiş, sadece ağustos-eylül periyodunda ulusal şampiyonaların tamamlanabilmesi için tavsiye kararı almıştı." açıklaması yapıldı.
(AA)
Mert Hakan transferi bitti mi? Açıkladı!
Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu
Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a dava açıldı!
Futbolda şike kumpası davası ertelendi
Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!
Roma'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı
Genoa 1-3 Juventus (Maç Sonucu)
Yılın transferi gerçekleşti
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Okuyucu Yorumları 0 yorum