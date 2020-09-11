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ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran baba ile oğlu yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran baba ile oğlu yakalandı

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak başkalarının hesabından para çektikleri iddia edilen baba ile oğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak para çeken şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, zanlıların Samsun'da 18 ATM'ye aparat taktığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün elebaşları olduğu belirlenen baba R.Y ve oğlu H.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

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