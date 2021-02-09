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ATM’ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti

09.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde “Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay yaşandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde “Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Özel bir bankanın ATM’sine gelen vatandaşlar, tuşların üzerine tükürülmüş olduğunu gördü.
Aydın genelinde pandemi tedbirleri uygulanmaya devam ederken, bazı duyarsız şahıslar da tepkilere yol açmaya devam ediyor. Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM’sine para çekmeye gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. ATM’nin üzerindeki tükürük lekesi, görenleri hem tiksindirdi hem kızdırdı. Toplum sağlığını tehdit eden bu duyarsızlık üzerine vatandaşlar, durumu banka yetkililerine bildirdi. ATM dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanımına açıldı.

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