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ATO akreditasyon sertifikası aldı

12.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO akreditasyon sertifikası aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) akreditasyon sistemi denetimlerinde standartları yerine getirerek akreditasyon sertifikası aldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, akreditasyon sistemi denetiminden geçen 150 oda ve borsaya sertifikaları verilmek üzere TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen "2022 Akreditasyon Sertifika Töreni"ne katıldı.

ATO, TOBB akreditasyon sistemi çerçevesinde 2021 yılı döneminde gerçekleştirilen denetimlerde, standartları yerine getirerek akreditasyon sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifika Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ATO Başkan Yardımcısı Aktay’a verildi.

Aktay, Odanın üyelerine sunduğu hizmet kalitesini akreditasyon sertifikası ile tescillemesinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

ATO'nun hizmetin kalitesinin her geçen gün yükseldiğini ifade eden Aktay, "ATO, tüm personeliyle hizmet kalitesini sürekli yükseltmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Akreditasyon denetimlerinde standartları yüksek puanla yerine getirerek sertifika almamız bu başarımızın tescillenmesidir. Oda olarak çıtamız hep yüksekte, hedefimiz üyelerimize hep daha iyi hizmeti daha kısa sürede sunabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

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