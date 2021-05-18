YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO Başkanı Baran düşük cirolu bazı sektörler için de destek istedi

ATO Başkanı Baran düşük cirolu bazı sektörler için de destek istedi

18.05.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran düşük cirolu bazı sektörler için de destek istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve tacir kesimi için verilecek desteklerin, bu kesimlerin salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıları gidermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Belirlenecek bir limitin altında ciro yapan sermaye şirketleri ve bazı sektörler de destek kapsamına alınsın." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik dün paylaştığı yeni destek paketini değerlendirdi.

Esnaf ve gerçek kişi ticari işletmeler için sunulan desteğin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, belirlenecek bir limitin altında ciro yapan sermaye şirketleri ve bazı sektörlerin de destek kapsamına alınmasını talep etti.

Baran, salgın sürecinde iş kaybı yaşayan emlakçı, fotoğrafçı, reklamcı, cep telefonu satıcıları, deri çantacılar, seyahat acenteleri ile kültür ve sanat etkinliği faaliyeti yürüten şirketlerin de destekleme kapsamında yer almaları gerektiğini belirterek, "Tacir dendiği zaman çok büyük cirolar yapıp, kar sağlayan, sermayesi yüksek işletmeler akla gelmemeli. Daha küçük ölçekte faaliyet gösteren üyelerimizin sıkıntıları da göz önüne alınmalı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Başkentteki Zafer Anıtı belediye ekiplerince temizlendiBaşkentteki Zafer Anıtı belediye ekiplerince temizlendi

Ankara Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.