ATO Başkanı Baran düşük cirolu bazı sektörler için de destek istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve tacir kesimi için verilecek desteklerin, bu kesimlerin salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıları gidermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Belirlenecek bir limitin altında ciro yapan sermaye şirketleri ve bazı sektörler de destek kapsamına alınsın." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik dün paylaştığı yeni destek paketini değerlendirdi.

Esnaf ve gerçek kişi ticari işletmeler için sunulan desteğin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, belirlenecek bir limitin altında ciro yapan sermaye şirketleri ve bazı sektörlerin de destek kapsamına alınmasını talep etti.

Baran, salgın sürecinde iş kaybı yaşayan emlakçı, fotoğrafçı, reklamcı, cep telefonu satıcıları, deri çantacılar, seyahat acenteleri ile kültür ve sanat etkinliği faaliyeti yürüten şirketlerin de destekleme kapsamında yer almaları gerektiğini belirterek, "Tacir dendiği zaman çok büyük cirolar yapıp, kar sağlayan, sermayesi yüksek işletmeler akla gelmemeli. Daha küçük ölçekte faaliyet gösteren üyelerimizin sıkıntıları da göz önüne alınmalı." ifadesini kullandı.

