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ATO Başkanı Baran, servis aracı işletmecilerinin istişare toplantısına katıldı:

28.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"C plakanın artırılması talebinin bir an önce çözüme kavuşmasını isteriz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, servis taşımacılığı sorunlarının çözümünde sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin kıymetli olduğunu belirterek, "C plakanın artırılması talebinin bir an önce çözüme kavuşmasını isteriz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Odaya bağlı 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi'nin Ankara Toplu Taşımacılar Derneği (ANTAD) Başkanı Cemal Baltacı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Baran, ATO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, servis taşımacılığıyla iştigal eden firmaların son dönemde yaşadığı sorunların çözümü konusunda sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin kıymetli olduğunu bildirdi.

Servis taşımacılığının çok hassas ve önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Baran, "Sizler can taşıyorsunuz, evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendimizi size emanet ediyoruz. Düzenli ve güvenli taşımacılık yapabilmek adına 'C' plakanın artırılması gerektiğini dile getirdiniz, bu talebinizin bir an önce çözüme kavuşmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, servis taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmaların sorunlarını meslek komitesi aracılığıyla yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, yapılan istişareler neticesinde ATO olarak çalışmalar yapacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

- "C plakalı araçların sayısı 7 bin 211 oldu"

ANTAD Başkanı Cemal Baltacı da Ankara'da personel ve öğrenci ulaşım hizmetlerinin çoğunlukla umum servis araçlarıyla sağlandığını belirterek, "C plakalı" araç sayısının 7 bin 211 olduğu bilgisini verdi.

C plaka yetersizliğinin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Baltacı, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde okul ve iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle umum servis araçları, hizmeti karşılama noktasında yeterliydi fakat geçen yıl okulların açılmasıyla birlikte bu servis hizmetlerinin yetersiz kaldığını gördük. C plaka yetersizliği nedeniyle okula 1 saat erken giden ya da geç kalan öğrenciler oldu. Bunun yanı sıra resmi kurumlarda C plaka olmadığı için sözleşmeler feshedildi ve sektörde çalışan pek çok arkadaşımız gelir kaybına uğradı."

İlgili meslek komitesi üyesi Ünsal Akkuş da belediye kontrolünde sisteme girecek araçlara karşı çıkıldığını ancak ihtiyaç nedeniyle özel izin belgeleriyle servis araçlarının kullanıldığını ve bu araçların sayısının da kontrolsüz şekilde arttığını bildirdi.

Toplantıda sektör temsilcilerinin sorularına da yanıt verildi.

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