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ATO Başkanı Baran: "Tacikistan ile ticaret hacmimiz orta vadede 1 milyar dolara çıkabilir"

20.10.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran: "Tacikistan ile ticaret hacmimiz orta vadede 1 milyar dolara çıkabilir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimize vizesiz seyahat ve güvenli ticaret imkanı sağlanmasıyla birlikte Tacikistan ile ticaret hacmimiz orta vadede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 1 milyar dolara çıkabilir." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, iki ülkenin ticari ilişkilerini ve Tacikistan'a dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tarafların Mevlana gibi bir ortak kültür hazinesine sahip olmasına rağmen ticari alanda arzu edilen gelişimi henüz sağlayamadıklarını kaydetti.

Türk iş insanlarının girişimci ruhla dünyanın dört bir yanında yatırımlara imza attığına dikkati çeken Baran, serbest ticaret anlaşması imzalanması ve vizesiz geçiş imkanı sağlanması durumunda Tacikistan ile ticari ilişkilerin gelişebileceğini bildirdi.

Baran, "Üyelerimize vizesiz seyahat ve güvenli ticaret imkanı sağlanmasıyla Tacikistan ile ticaret hacmimiz orta vadede, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 1 milyar dolara çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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