ATO Başkanı Baran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin bir asır önce verdiği mücadelenin bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanındayız ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Baran, yayımladığı mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin kararlılık, inanç, birlik ve beraberliğinin eseri olduğuna işaret ederek, o gün işgal altında bulunan bir milletin yokluklara, zorluklara rağmen büyük bedeller ödeyerek vatan toprağını koruduğunu ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini yedi düvele ilan ettiğini bildirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Baran, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de geçmişten alınan ilhamla şehitlerin emanetinin sorumluluğu idrakiyle istikbale doğru ilerlemenin kararlılığı içinde olduklarının altını çizdi.

Baran, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milletinin, vatanı parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyenlere karşı mücadele verdiğini, Büyük Taarruz ile de işgalci güçlere son darbenin vurulduğunu hatırlattı.

30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan kahramanlık destanının bir milletin küllerinden doğuşunun destanı olduğu kadar, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren bir fener olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bir asır önce verdiği mücadele bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürülüyor. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanındayız ve destekçisiyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

