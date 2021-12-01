YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO Başkanı Baran'dan, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talebi

ATO Başkanı Baran'dan, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talebi

01.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran'dan, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarının kamu müteahhitlerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Yaşanan zararın telafisi amacıyla fiyat farkı ödenmesi; işlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatın, 200'ün üzerinde alt sektöre talep oluşturması ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam imkanı sağlaması dolayısıyla lokomotif sektör olduğunu belirtti.

Üretim maliyetlerinin yükseldiğine, bunun kamuya iş yapan müteahhit firmaları zor durumda bıraktığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Binlerce müteahhit üyemiz kamuya, hastaneden okula varıncaya kadar pek çok inşaat yapıyor. Devam eden kamu projelerini üstlenen müteahhit üyelerimize bu olağanüstü maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın telafisi amacıyla fiyat farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır."

Baran, ayrıca, bu yılın başında yapılan düzenlemeyle "yıllara sari inşaat işi" olarak tanımlanan, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işi yapanların hak edişleri üzerinden kesilen stopaj oranının yüzde üçten yüzde beşe çıkarılmasının da müteahhitleri zora soktuğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Bakan Kurum, Beypazarı'ndaki yatırımların toplu açılış töreninde konuştu:Bakan Kurum, Beypazarı'ndaki yatırımların toplu açılış töreninde konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Adil Eczanesi
Cankaya
Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Safirtepe Eczanesi
Cankaya
Sevinç Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.