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ATO başkentte 100. yıl kutlama hazırlıklarına başladı

ANKARA HABERLERİ  | 25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ülkemiz ve başkentimiz açısından dönüm noktası olan tarihi değerlerimizin 100'üncü yıllarını coşku ve heyecan içinde kutlamak ve bunu gelecek nesillere aktaracak eserleri ATO olarak başkentimize kazandırmak istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı ile başkentin 100'üncü yıllarını kutlamak için hazırlıklara başladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 2021 yılındaki 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ve başkentte gerçekleştirilecek 100'üncü yıl kutlamaları için ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve ATO başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ile Temel Aktay, Ankara Kültür Turizm Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Ankara Kent Konseyi yöneticileri katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi ve başkentteki diğer 100'üncü yılların coşku ve heyecanla kutlanması için paydaşların tamamının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak önemli. Ülkemiz ve başkentimiz açısından dönüm noktası olan tarihi değerlerimizin 100'üncü yıllarını coşku ve heyecan içinde kutlamak ve bunu gelecek nesillere aktaracak eserleri ATO olarak başkentimize kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil İbrahim Yılmaz da Ankara'nın 81 milyonun evi olarak tüm ülkenin iç turizmini karşılayabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "100'üncü yıllara dair farkındalık yaratmak amacıyla çıktığımız yolda bu şehrin ekonomisini planlayabileceğimizi, kendi hikayemiz üzerinden yeniden kalkınmayı yaratabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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