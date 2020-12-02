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ATO satış pazarlama alanlarında sınav ve belgelendirme kuruluşu oldu

ANKARA HABERLERİ  | 02.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "ATO İDEA MESYET'in düzenleyeceği sınavlara katılarak belge almaya hak kazananların istihdam edilmeleri daha kısa sürede ve kolay gerçekleşecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, odanın satış ve pazarlama alanlarında sınav ve belgelendirme kuruluşu olduğunu belirterek, "Belge almaya hak kazananların istihdam edilmeleri daha kısa sürede ve kolay gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO İnovasyon Danışmanlık Eğitim AŞ (İDEA) Mesleki Yeterlilik Merkezinin (MESYET) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından satış ve pazarlama alanında 7 ayrı ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi MYK Başkanı Adem Ceylan'dan aldı.

Baran, söz konusu yetkilendirmenin üyelere ve çalışanlarına da katkı sağlayacağını aktardı.

ATO İDEA MESYET'in düzenleyeceği sınavlara katılarak belge almaya hak kazananların istihdam edilmelerinin daha kısa sürede ve kolay gerçekleşeceğine dikkati çeken Baran, "Bu çalışmayla nitelikli iş gücüne katkı sağlayacağız. Nitelikli eleman istihdam etmek isteyen ancak aradığı elemanı bulamayan işveren kesimi de var. Nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasıyla işsizlik oranları da gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MYK Başkanı Ceylan da çalışma hayatında üretim ve istihdam ilişkisinin önemine değinerek, kurumun iki kesim arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığına işaret etti.

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