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ATO’dan deprem bölgesi için "Prefabrik Yaşam Köyü"

14.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası (ATO), depremin ardından evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla deprem bölgesi İskenderun’a içinde mutfak, tuvalet ve duşların yer aldığı prefabrik yaşam alanları kuruyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Ankara Ticaret Odası’nın Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremden etkilenen illere yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşların soğuk hava ile mücadele ettiğini kaydeden Baran, "Vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı koşullarda barınabilmeleri için prefabrik yapıların siparişini verdik. AFAD’ın bize işaret ettiği İskenderun’da prefabrik yapıları kurmaya başladık. İçinde mutfak, tuvalet ve duşlar bulunan prefabrik alanlarda çocuklarımız için de korunaklı oyun alanları oluşturuyoruz. Hafta sonuna kadar kurulumlar tamamlanacak ve Cumartesi gününden itibaren vatandaşlarımız bu yapılarda barınmaya başlayabilecek. Bu yaşam alanlarında aşevleri de kurarak depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

ATO ÜYELERİNE "BENİM DE KATKIM OLSUN" ÇAĞRISI

Baran, ATO olarak sipariş verdikleri prefabrik yapılara yenilerini eklemek ve iç donanımlarını sağlamak amacıyla üyelere çağrı yaptıklarını "Benim de katkım olsun" diyen ATO üyelerinin 0312 201 83 36-37 ve 0312 201 83 86-87 numaralı hatlardan "Deprem Yardım Masası" ile iletişime geçebileceklerini bildirdi.

KONTEYNER VE SEYYAR TUVALET

Baran, ilk etapta deprem bölgesi için konteynerler gönderdiklerini ifade ederek, "Bölgeye ilk önce konteyner gönderdik. Ancak gördük ki bir tırda ancak iki konteyner gönderebiliyoruz ve bu da bölgede trafik yoğunluğuna yol açıyor. Bu nedenle konteynere nazaran taşınması daha kolay olan prefabrik yapılardan sipariş edip bölgeye kurdurmaya karar verdik" dedi.
Baran, bölgede en çok seyyar tuvalete ihtiyaç duyulduğunu da belirterek, "Ankara’da ürettirdiğimiz seyyar tuvaletlerin Hatay’a kurulumu gerçekleştirildi. İkinci siparişlerimiz de tamamlandı ve Samandağ’a kurulmak üzere yola çıktı" şeklinde konuştu.

MALATYA VE HATAY’A İKİ AFAD ÇADIRI

Baran, bölgede çalışan görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere içinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı bin 750’şer metrekarelik iki ayrı çadır temin ettiklerini ve Malatya ve Hatay’a kurduklarını da dile getirdi.
Depremin yaşandığı ilk gün olan 6 Şubat’tan itibaren bölgeye çocuk maması, çocuk bezi, sütten oluşan ilk yardım tırını ulaştırdıklarını hatırlatan Baran; ardından ısıtıcı yüklü iki tır ile battaniye, yorgan, yatak, termal kıyafetler, iç çamaşırı, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 16 tırı gönderdiklerini söyledi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını bildiren Baran, "AFAD ile irtibat halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asrın felaketinin yaralarını birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

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