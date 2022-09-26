ATO'nun mobil uygulaması "ATONET Üye Hizmet Platformu" tanıtıldı

Ankara Ticaret Odasının (ATO), üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kurduğu mobil uygulama "ATONET Üye Hizmet Platformu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Üyelerin mesai kısıtlaması olmadan mobil portal üzerinden veya e-Devlet kanalıyla giriş yaparak, e-belge, çevrim içi başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi ve belge doğrulama hizmetlerinden yararlanabileceğini belirten Baran, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik, hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine de sistem üzerinden erişilebileceğini söyledi.

Baran, mobil uygulamanın, üyelerinin ticaretinde çağ kapatıp, yeni bir çağı açacak dijital bir yenilik olduğuna işaret ederek, "ATONET, ticaret dünyasında milat olacak." dedi.

En değerli iki unsurun bilgi ve zaman olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bizim de uygulamayı geliştirirken çıkış noktamız günümüzdeki bu en değerli iki unsuru üyelerimize sunmak ve onların gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmaktı. ATONET Üye Hizmet Platformu ile Odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri, kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi üyelerimiz için bir araya getirdik. Uygulamanın üyelerimizin zamanını işine ayırarak, ticaretini artırması, dünya pazarlarına açılması konusunda önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum."

Uygulamanın koordinatörü ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz da ATONET'e ilişkin detayları paylaşarak, uygulamanın hayata geçirildiği hazirandan bu yana 50 bini geçen kullanıcı sayısına ulaştığını bildirdi.

