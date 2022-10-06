ATO'nun, serebral palsili gençlere e-ticaret eğitimlerinin ikincisi başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsili çocuklara yönelik olarak SERÇEV ile birlikte eğitim projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sizler bizim çocuklarımızsınız. Hayatın içinde yer almanızı, çalışmanızı, kendi hayatınızı idame ettirebilir olmanızı istiyor, bunun için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte, serebral palsili gençlerin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatına atılmasını sağlamak üzere hayata geçirdiği "e-Ticaret ve e-İhracat Eğitimi Projesi"nin ikinci eğitimleri Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde başlattı.

ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleşen "e-Ticaret ve e-İhracat Eğitimi Projesi"nin 2022-2023 dönemini kapsayan ikinci eğitimlerinin iş birliği protokolünü Baran ile Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş imzaladı.

Odanın ATO İDEA koordinatörlüğünde yürüttüğü projenin 2021-2022 eğitim dönemini kapsayan ilk etabında 120 serebral palsili öğrenciye 2 grup halinde e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verilmişti. Projenin ikinci etabında ise yine 2 grup olacak şekilde 200 öğrenciye eğitim sağlanacak.

- "Bu işe başlayacak tüm kardeşlerimizin yanındayız"

Baran, törenin açılışında yaptığı konuşmada, serebral palsili çocuklara yönelik olarak SERÇEV ile birlikte eğitim projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Serebral palsili gençlerin ticaret hayatında yer alabilmesi için projenin yeni dönem imza protokolünü tekrarladıklarını vurgulayan Baran, "Sizler bizim çocuklarımızsınız, bizim kıymetlilerimizsiniz. Hayatın içinde yer almanızı, çalışmanızı, kendi hayatınızı idame ettirebilir olmanızı istiyor, bunun için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

2019'da 136 milyar lira, 2020'de 226 milyar lira ve 2021'de 381 milyar lira olarak gerçekleşen e-ticaret rakamlarının bu yılın sonunda 500 milyar liraya ulaşmasının tahmin edildiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl eğitim alan 120 arkadaşımızdan online satışa başlayan Efe arkadaşımız da bugün aramızda. Bizim bütün desteğimiz Efe ve Efe gibi bu işe gönül verenlerle. Kim olursa olsun bu işe başlayacak tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. e-Ticaret ve e-ihracatta büyük bir ivme varken biz de bu konuyu dertlendik. Yükselen bir trendde, ticaretin içinde olan bir trendde bizim de olmamız gerekir dedik."

- "ATO önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor"

Çankaya Kaymakamı Murat Duru da e-ticaretin 21. yüzyılın bir gerçeği olduğuna işaret ederek, engelleri aşan gençlerin de bu yüzyılın en büyük gelişimlerinden olan e-ticaretle hayata atılmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Duru, "Engelleri aşmış serebral palsili gençlerimiz neden e-ticareti yapamasınlar, neden hayatın içinde yer alarak ekonomimize katkı sağlamasınlar? İşte bu projeyle bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. ATO'da sevgimizle, sabrımızla, mücadelemizle gençleri eğitim hayatının ve ticaretin içinde yer aldırarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş da "Serebral Palsi Farkındalık Günü"nü kutlayarak, Baran ve ekibine teşekkür etti.

İmza protokolünde ilk eğitim öğretim döneminden mezun öğrencilerden Efe Arslan da aldığı eğitim sayesinde kurduğu e-ticaret sitesini ve kuruluş sürecini anlattı.

