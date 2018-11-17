ATP'de Alexander Zverev, Roger Federer'i devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne, 3 numaralı seribaşı Zverev ile 2 numaralı seribaşı Federer arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi.
Alexander Zverev, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından İsviçreli rakibini 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk tenisçi oldu.
Diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşılaşacak.
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