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ATP'de Alexander Zverev, Roger Federer'i devirdi

TENİS HABERLERİ  | 17.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman Alexander Zverev, İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek ilk finalist oldu.

ATP'de Alexander Zverev, Roger Federer'i devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne, 3 numaralı seribaşı Zverev ile 2 numaralı seribaşı Federer arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi.

Alexander Zverev, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından İsviçreli rakibini 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk tenisçi oldu.

Diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Zverev atp Roger Federer

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