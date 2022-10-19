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ATSO eski başkanı Çetin, itiraz için YSK'nin gerekçeli kararını bekliyor

19.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATSO eski başkanı Çetin, itiraz için YSK'nin gerekçeli kararını bekliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Davut Çetin, ATSO seçimlerinde hukuka ve yönetmeliğe aykırı olayların yaşandığını iddia ederek, "Anayasa Mahkemesine kadar biz bunu götürmeyi düşünüyoruz. Çünkü haksızlığı tahammül edemiyoruz." dedi.

Çetin, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ATSO seçim sürecinde yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Seçimi 59-58 kazanmalarına rağmen Kepez 3. İlçe Seçim Kurulunun taraflı davranarak 56 oyu iptal ettiğini öne süren Çetin, her oda seçimlerinde bir ismin çizilerek, yerine başka bir ismin yazılabildiğini ifade etti.

Kendisinin İl Seçim Kurulu'na giderek, itirazda bulunduklarını hatırlatan Çetin, 3 hakimin oyuyla Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'nun kararının iptal edildiğini ve mazbatanın kendilerine verildiğini bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimlerinde son karar verici mercinin İl Seçim Kurulu olduğunu vurgulayan Çetin, yönetmelikte İl Seçim Kurulu kararının kesin olduğu ve bu karara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edilemeyeceğiniz açıkça belirtildiğini kaydetti.

Ancak YSK'ye bir dilekçe ile yapılan itiraz ile seçim sonucunun değiştiğini ifade eden Çetin, YSK'nin henüz gerekçeli kararını da açıklamadığını bildirdi.

Yaşananların hukuka, yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

"Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İl Seçim Kurulu'nun kararı nettir, seçimi biz ve ekibim kazandı. Ortada tam kanunsuzluk varsa seçimin iptali söz konusudur. YSK henüz gerekçeli kararı açıklamadı, gerekçeli karar bir çıksın, her türlü girişimi yapacağız, sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesine kadar biz bunu götürmeyi düşünüyoruz. Çünkü haksızlığı tahammül edemiyoruz."

- "ATSO'nun 140 yıllık tarihine yakışmadı"

Çetin, seçimde asla yan yana gelmeyecek kurumların, kişilerin birlikte hareket ederek, karşılarında durduğunu iade etti.

140 yıllık tarihe sahip ATSO'da hiç bir seçimde yaşanmamış olayların yaşandığını aktaran Çetin, "Odaya borcu olan 4 bin üyenin borcu silindi, delegelere arabasından yatına kadar teklifler geldi. Biz seçime değil, direkt ekonomik savaşa girdik. Sahada kazandık ama masada kaybettik. Yaşananlar ATSO'nun 140 yıllık tarihine bir kara leke olarak yazılacaktır." diye konuştu.

Devir teslim töreninde de 7,5 yıl görev yapan başkanın çağrılmadan, yangından mal kaçırırcasına görevi devraldıklarını belirten Çetin, koltuğa oturur oturmaz personellerin savunmalarının istendiğini, bazı personele yönelik itibarsızlaştırma çalışmaları yürütüldüğünü öne sürdü.

Mecliste şu anda çoğunluğun kendi listelerinden oluştuğunu anımsatan Çetin, kötü niyetli olmadıklarını, Antalya lehine yapılacak hiç bir çalışmaya engel olunmayacağını ifade etti.

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