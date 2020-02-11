ATSO Yönetimi, Kahta OSB’de sanayicilerle bir araya geldi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Kahta OSB’de üretim yapan sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelerek sanayicilerin sorunları ile ilgili istişare toplantısı düzenledi.

Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan’ın katılımıyla OSB’de üretim yapan Ayaz Tekstilde yapılan toplantıya ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları Ahmet Metin Günay, Mehmet Emin Güleş, Yönetim kurulu üyeleri Atilla Duranay, Mehmet Atlı, Mehmet Ali Gönder, Kahta OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve Kahta OSB’de faaliyet gösteren sanayiciler katıldı.

Sanayicilerin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Kahta’da tarıma ve turizme önem verilmesi gerekiyor. Kahta’da tarım ve turizm kaynakları oldukça fazladır. Bu nedenle bu alanlarda atılımlar gerçekleştirilmedir. Sanayide yaşanacak problemler de tabi ki bizi yakından ilgilendirdiği için daha çok ehemmiyet kazanıyor. Bizi tek beklentimiz var. Bizim derdimiz bu memlekette katma değer üretelim dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilimizde de söz sahibi olalım. Bu da inanıyorum ki üretip ürettiğini de dünyaya satmaktan geçiyor. Bunun başka yolu yok. Oda olarak Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi diye bir projemiz var. Türkiye’de üç tane ilde olan bir projedir. Bu proje 7 milyon TL’lik bir projedir. Devasa bir binayı Adıyaman OSB’de kurduk. Bir sanayici yatırım yapacağı zaman bölgede ihtiyaç duyacağı ilk şey kalifiye elemandır. Şu anda tekstil ve konfeksiyon dahil olmak üzere 9 tane sektörde kalifiye eleman yetiştirecek sanayicimizin istihdamına sunacağız. ASGEM projesini bu amaçla yaptık. Oda olarak ihracatı arttırmaya yönelik projelerimiz var” diye konuştu.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu’ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Kaymakam Doğan, OSB’deki sorunları vakıf olduğunu belirterek yakın zamanda bu sorunları gidereceklerini ifade etti.

Öte yandan toplantıda sanayi üretimi, OSB hakkında genel değerlendirmelerin de yapıldığı, yatırımcıların sorun ve taleplerini dile getirdiği toplantıda altyapısı tamamlanan OSB’nin doğalgaz sorunu, doğalgaz çalışmasından dolayı bozulan iç yolları durumu ve 2. Etap OSB’de gelinen son durumu hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

