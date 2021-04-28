Attan düşen jokeyin yaşam mücadelesi sürüyor

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 18 Nisan günü saat 19.00'da yapılan 5. koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, kaza geçirdi.

Yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra Erkuş, dengesini kaybedip attan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Samet Erkuş’un kafatasında kırık oluştuğu belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş’un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş’un yakınları ve 1 ay önce nişanlandığı Saibe Öztürk, hastanenin önünde 10. günde de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

"O, BİZİ BIRAKMAYACAK"

10 gündür aynı umut ve dualar eşliğinde beklemede olduklarını belirten Erkuş’un nişanlısı Saibe Öztürk, bugüne kadar yanlarında olan herkesin desteğine minnettar olduklarını söyledi. Kimsenin inancını yitirmemesi gerektiğini belirten Öztürk, "Biz, umudumuz sayesinde ayaktayız. Her gün umudumuz artıyor. Samet’in ayağını azıcık kıpırdatması bile bizim için sanki yürümüş de kalkmış gibi sevindirici oluyor. Çünkü buraya ne durumda geldiğini herkes biliyor. Şu an bu umudu taşımak bile çok güzel bir şey. İyi olacak inanıyorum. Çok zor günler atlatıyoruz. Kimse duasından vazgeçmesin. Onu sevenler çok kalabalık. Kimse de umudunu yitirmedi. Sevenleri de aynı şekilde yitirmesin. Bugüne kadar yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Samet’in sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Allah, büyüktür. O, bizi bırakmayacak. Buna inanıyorum" diye konuştu.