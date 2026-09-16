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Attığı frikik golüyle büyülemişti! Mourinho'dan Arda Güler için olay sözler: Vazgeçilmez değil!

Arda Güler, Real Madrid'in Elche karşısında 3-2 kazandığı maçta serbest vuruştan gelen golde başrol oynayıp maçın oyuncusu seçildi. 68. dakikada oyundan çıkan milli futbolcu hakkında Jose Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Attığı frikik golüyle büyülemişti! Mourinho'dan Arda Güler için olay sözler: Vazgeçilmez değil!
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Elche deplasmanında sahne aldı. Carlo Ancelotti yönetimindeki İspanyol devi, iki farklı öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü korumakta zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Madrid adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Milli futbolcu, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta topun önce direğe, ardından Elche kalecisi Matias Dituro'ya çarpıp ağlara gitmesiyle takımının ilk golünde önemli rol oynadı.

Performansıyla dikkat çeken Arda, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

"VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"

Attığı frikik golüyle büyülemişti! Mourinho dan Arda Güler için olay sözler: Vazgeçilmez değil! 1

Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Milli oyuncunun oyundan çıkmasının ardından Real Madrid'in skoru korumakta zorlanması dikkat çekti.

Elche, 71. dakikada Abiel Osorio, 83. dakikada ise Fer Nino'nun attığı gollerle 2-0 geriden gelerek skoru eşitledi. Madrid ekibi, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya Arda Güler'in takımda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olup olmadığı soruldu.

Portekizli teknik adam, "Hayır. Hiçbir oyuncu dokunulmaz." yanıtını verdi.

"KONTROLÜ KAYBETMEK ÜZEREYDİK"

Attığı frikik golüyle büyülemişti! Mourinho dan Arda Güler için olay sözler: Vazgeçilmez değil! 2

Mourinho, Arda'nın oyundan çıkmasının ardından Real Madrid'in kontrolü kaybettiği yönündeki değerlendirmeye ise katılmadı. Deneyimli teknik adam, "Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik." ifadelerini kullandı.

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