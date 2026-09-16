Fenerbahçe'nin eski hocası kabusu yaşıyor! 4 haftada 1 puan

Fenerbahçe’nin ardından Bologna’nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalyan ekibindeki görevine veda etmeye hazırlanıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Bologna yönetimi, genç teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

TEDESCO DÖNEMİ SONA ERİYOR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Bologna yönetimi, Domenico Tedesco’nun görevine son verme konusunda kararını verdi. Daha önce Belçikalı teknik adamın geleceğinin masaya yatırıldığını duyuran Moretto, son gelişmeyle birlikte ayrılığın artık kesinleştiğini bildirdi.

41 yaşındaki teknik adamın Bologna macerasının yalnızca birkaç ay sürmesi bekleniyor. İtalyan kulübünün, Tedesco’nun yerine Raffaele Palladino’yu takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

SERİE A’DA SADECE 1 PUAN TOPLADI

Bologna, Tedesco yönetiminde Serie A’da ilk dört haftada beklentilerin oldukça uzağında kaldı. İtalyan temsilcisi bu süreçte üç mağlubiyet ve bir beraberlik alarak hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi.

Sezon öncesinde Tedesco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Bologna, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Böylece Tedesco’nun Bologna serüveninin, sezonun henüz dördüncü haftasında noktalanması bekleniyor.