Attila Szalai'den ayrılık sonrası "Emre Belözoğlu" gerginliği! "Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı"

Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olan ve devre arasında performansı beğenilmediği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Attila Szalai, ayrılığının ardından Polonya'da flaş açıklamalar yaptı. Szalai'nin teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptğı göndermeler ise sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Szalai, teknik direktör Emre Belözoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Macar oyuncu, kendisiyle dürüst bir iletişim kurulmadığını, arkasından açıklamalar yapıldığını ve hiçbir kişisel konuşma yapılmadan kaptanlık görevinden alındığını iddia ederek "saygı ve dürüstlüğün tartışılmaz olduğunu" vurguladı.

AÇIKLAMA YAYINLADI! "ARKAMDAN KONUŞULDU..."

Attila Szalai den ayrılık sonrası "Emre Belözoğlu" gerginliği! "Bunlar Fenerbahçe de de yaşanan olaylardı" 1

Attila Szalai paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen hayat size beklenmedik zorluklar çıkarır. Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyi vermek ve sahada liderlik yapmak için transfer oldum. Her şey yolundaydı ancak yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti.İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan şeyler için sorumlu tutuluyordum. Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı. Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı. Tek bir kişisel konuşma bile yapılmadan, kendisi yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri olmasına rağmen, kaptanlık görevinden alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonelce davrandım. Sonunda, kendim için bir karar vermek zorunda kaldım; saygı, dürüstlük ve netlik tartışılmazdır. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi. Teşekkürler Kasımpaşa. Takım arkadaşlarıma, personele, yönetime, taraftarlara ve bu özel şehir İstanbul'a teşekkür ederim. Dürüst, destekleyici ve insancıl olan kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim, bu zamanı değerli kıldınız. Başım dik, vicdanım rahat ve gelecek için tam bir motivasyonla ayrılıyorum."

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI!

Attila Szalai den ayrılık sonrası "Emre Belözoğlu" gerginliği! "Bunlar Fenerbahçe de de yaşanan olaylardı" 2

Attila Szalai'nin Kasımpaşa'daki ikinci Süper Lig macerası, ne yazık ki beklentilerin çok uzağında kalarak hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sezon başında Hoffenheim'dan büyük umutlarla kiralanan Macar stoper, savunmada beklenen istikrarı sağlayamamasının ardından kulüple yollarını ayırdı.

Kasımpaşa’nın savunmadaki lideri olması beklenen Attila Szalai, sergilediği performansla teknik heyeti ve yönetimi memnun edemedi. Süper Lig'de bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle karşılıklı olarak feshedildi.

