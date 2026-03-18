Okan Buruk'un Anfield planı hazır! Ada'da tarihi geceye doğru: Kadroda sürpriz tercih

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul’daki 1-0’lık galibiyetin ardından bu akşam Anfield’da çıkılacak rövanş maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk’un planları netleşti. İşte İngiliz devini evinde devirmeyi planlayan Galatasaray’ın muhtemel 11’i ve taktiksel planı...

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek bir tarih yazmak isteyen Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlanırken, maça dair Okan Buruk'un planı da belli oldu.

ANFIELD’DA ZAFER PLANI: OKAN BURUK'UN KOZLARINI OYNAYACAĞI 11 BELLİ OLDU!

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. randevusuna Liverpool karşısında çıkıyor. İlk maçtaki 1-0'lık avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, turun kapısını aralamak için sahada olacak. Okan Buruk, Liverpool'un yüksek baskı ve hücum gücüne karşılık, savunma hatlarını sıkı tutarken kontra ataklarla etkili olmayı planladı.

Anfield'da büyük bir baskı ile karşılaşacaklarını tahmin eden Okan Buruk, geriden oyun kurarken baskı ihtimaline karşı çok fazla topla münakaşaya girmeden direkt hücumları tercih edecek. Öte yandan sarı-kırmızlı ekipte performansıyla büyük beğeni toplayan Rolland Sallai'nin de tekrar 11'e dönebileceği öğrenildi.

ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYORLAR!

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk turda İtalyan devi Juventus'u elerken, bu turun ilk karşılaşmasında Liverpool'u da 1-0 ile geçti. Öte yandan Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

TEK EKSİK! TAKIMIN KALBİ...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Galatasaray’da, Liverpool rövanşı öncesi kadrosunda tek ama büyük bir eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Devler Ligi arenasında çıkılan 11 maçın tamamında fire vermeden görev yapan Davinson Sanchez, cezası nedeniyle İngiltere kafilesinde yer alamayacak.

6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

TUR ATLARSAK RAKİBİMİZ PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Eğer Cimbom turu geçerse, çeyrek finaldeki rakibi ise şimdiden belli: PSG.

İNGİLİZ ANAHTARI OKAN BURUK'TA!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa sahasına çıktığında İngiliz devlerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Son dönemde Ada temsilcilerine karşı kurulan ezici üstünlük, sarı-kırmızılıların "İngiliz Fatihi" kimliğini yeniden canlandırdı. Galatasaray, Okan Buruk liderliğinde İngiliz takımlarıyla kozlarını paylaştığı son 6 randevunun 4’ünden galibiyetle ayrılarak tarihi bir istatistiğe imza attı. Sadece tek bir yenilgi alan Aslan, toplamda 13 puan toplayarak dev rakiplerine sahayı dar etti.

Liverpool'u iki kez 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, Tottenham'ı 3-2, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Manchester City'ye 2-0 yenilen ve Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, üstünlüğüyle gündem oldu.

MUHTEMEL İLK 11 BELLİ OLDU!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Sane, Osimhen

