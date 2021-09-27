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Attila Szalai gönülleri fethetti!

27.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertliler'in Macar stoperi Szalai, giderek bir fenomen haline dönüşüyor. Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok kıymet verdiği isim olan Szalai, saha dışındaki karakteriyle de gönülleri fethediyor.

Attila Szalai gönülleri fethetti!

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, 2-1 kazanılan Hatay karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla yine göz doldurdu. Futboluyla ve savaşçı karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelen Szalai, maç sonu yine gönülleri fethetti. Kendisinden forma isteyen top toplayıcı çocuğunu unutmayan Szalai, yanına giderek sözünü tuttu. Top toplayıcı çocuğa sarılan ve yakından ilgilenen Szalai, futbolseverleri mest etti.

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SÖZÜNÜ TUTTU

Attila Szalai, kendisinden forma isteyen miniği unutmadı ve maçın bitiş düdüğüyle yanına gitti. Formasını çıkarıp veren Szalai, hayranıyla kısa bir sohbet yaptı, ardından sarıldı. Szalai'nin objektiflere takılan bu hareketi alış topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Attila Szalai
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