SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

Attila Szalai'nin şaşırtan transferi! Polonya'ya kiralık gitti

Attila Szalai, Süper Lig'e bekleneni veremeyince Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. Hoffenheim, oyuncuyu Polonya Ekstraklasa takımlarından Pogoń Szczecin'e kiraladı. Bu transferde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Attila Szalai'nin şaşırtan transferi! Polonya'ya kiralık gitti
Burak Kavuncu
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Macar Stoper, Kasımpaşa macerasının ardından Pogoń Szczecin'e kiralandı.

Fenerbahçe'den Alman ekibi Hoffenheim'a yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan Attila Szalai'nin kariyerindeki inişler ve çıkışlar devam ediyor. Sezon başında Kasımpaşa'ya kiralanan Macar stoper, Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyince lacivert-beyazlı kulüple yollarını sessiz sedasız ayırdı. Kasımpaşa'nın TFF'ye bildirdiği fesih kararının ardından Szalai'nin yeni adresi merak konusuydu.

RESMEN KİRALANDI!

Attila Szalai nin şaşırtan transferi! Polonya ya kiralık gitti 1

Beklenen oldu ve Attila Szalai, Hoffenheim tarafından Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogoń Szczecin'e kiralandı. Pogoń Szczecin kulübünün açıkladığı bu kiralık anlaşmasının sezon sonuna kadar geçerli olduğu ve herhangi bir satın alma opsiyonu içermediği belirtildi.

Szalai'nin Kasımpaşa macerası oldukça kısa sürdü. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda performansının yetersiz bulunduğu ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği iddia ediliyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Szalai, Kasımpaşa formasıyla 15 maçta görev alırken yalnızca 1 asist yapabildi. Savunmada istikrar sağlayamayan ve beklenen liderliği gösteremeyen oyuncunun ayrılığı, Kasımpaşa taraftarları arasında da hayal kırıklığı yarattı.

28 yaşındaki Macar stoper, kariyerinde daha önce Rapid Wien, Apollon Limassol, Mezőkövesd ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Szalai, 2023 yılında 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olmuştu. Ancak Alman ekibinde de kalıcı olamayan Szalai, daha önce üç farklı takıma kiralanmıştı. Şimdi ise Polonya'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Pogoń Szczecin, Polonya Ekstraklasa'da mücadele eden ve orta sıralarda yer alan bir kulüp. Szalai'nin bu transferi, oyuncunun kariyerini yeniden canlandırması için bir fırsat olarak görülüyor. Macar stoperin, Polonya liginde göstereceği performans, gelecekteki kariyer planları açısından belirleyici olacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, İngiltere'ye gittiği kadroyu açıkladı!Galatasaray, İngiltere'ye gittiği kadroyu açıkladı!
Guardiola duyurdu! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum"Guardiola duyurdu! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.