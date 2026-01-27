Attila Szalai'nin şaşırtan transferi! Polonya'ya kiralık gitti

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Macar Stoper, Kasımpaşa macerasının ardından Pogoń Szczecin'e kiralandı.

Fenerbahçe'den Alman ekibi Hoffenheim'a yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan Attila Szalai'nin kariyerindeki inişler ve çıkışlar devam ediyor. Sezon başında Kasımpaşa'ya kiralanan Macar stoper, Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyince lacivert-beyazlı kulüple yollarını sessiz sedasız ayırdı. Kasımpaşa'nın TFF'ye bildirdiği fesih kararının ardından Szalai'nin yeni adresi merak konusuydu.

RESMEN KİRALANDI!

Beklenen oldu ve Attila Szalai, Hoffenheim tarafından Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogoń Szczecin'e kiralandı. Pogoń Szczecin kulübünün açıkladığı bu kiralık anlaşmasının sezon sonuna kadar geçerli olduğu ve herhangi bir satın alma opsiyonu içermediği belirtildi.

Szalai'nin Kasımpaşa macerası oldukça kısa sürdü. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda performansının yetersiz bulunduğu ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği iddia ediliyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Szalai, Kasımpaşa formasıyla 15 maçta görev alırken yalnızca 1 asist yapabildi. Savunmada istikrar sağlayamayan ve beklenen liderliği gösteremeyen oyuncunun ayrılığı, Kasımpaşa taraftarları arasında da hayal kırıklığı yarattı.

28 yaşındaki Macar stoper, kariyerinde daha önce Rapid Wien, Apollon Limassol, Mezőkövesd ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Szalai, 2023 yılında 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olmuştu. Ancak Alman ekibinde de kalıcı olamayan Szalai, daha önce üç farklı takıma kiralanmıştı. Şimdi ise Polonya'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Pogoń Szczecin, Polonya Ekstraklasa'da mücadele eden ve orta sıralarda yer alan bir kulüp. Szalai'nin bu transferi, oyuncunun kariyerini yeniden canlandırması için bir fırsat olarak görülüyor. Macar stoperin, Polonya liginde göstereceği performans, gelecekteki kariyer planları açısından belirleyici olacak.