Fenerbahçe'de Tedesco'dan yılın transfer operasyonu! Juventus'ta çöken 40 milyonluk yıldıza kanca: Lois Openda...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan sahadaki hedeflerine odaklanırken diğer yandan da yaz transfer dönemi için bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim ise İtalya'dan; Juventus forması giyen Belçikalı hücum oyuncusu Lois Openda.

JUVENTUS'TA BÜYÜK HÜSRAN: SPALLETTİ BİLETİNİ KESTİ!

Sezon başında büyük umutlarla RB Leipzig'den Juventus'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çizme'de umduğunu bulamadı. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun planına bir türlü uyum sağlayamayan ve son haftalarda forma yüzüne hasret kalan Openda, takımdan ayrılacaklar listesinin ilk sırasına yerleşti.

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 33 resmi maçta yalnızca 2 gol atabilen Belçikalı golcü, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a karşı oynanan kritik karşılaşmalarda da son derece etkisiz bir performans sergileyerek İtalyan taraftarların eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TEDESCO BİZZAT DEVREDE: İLK TEMAS KURULDU!

İtalyan basınının önde gelen kaynaklarından Tuttosport ve Calciomercato'nun derlediği habere göre; krizdeki yıldız golcü için Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco devreye girdi.

Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemden Openda'yı çok yakından tanıyan ve oyuncunun potansiyeline büyük güven duyan Tedesco'nun, bu transfer için yönetime özel bir rapor sunduğu belirtildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmayların, Juventus cephesiyle ilk bilgi alışverişini gerçekleştirdiği ve yaz transfer dönemi için zemini yokladığı ifade edildi.

DEĞERİ TAM 40 MİLYON EURO!

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve Tedesco faktörü nedeniyle Türkiye'ye sıcak bakabileceği konuşulan Lois Openda'nın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri tam 40 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetiminin, bu devasa bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeye çalışacağı öngörülüyor.