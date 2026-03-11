SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak yabancı 'VAR' önerisi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından hem eşleşmeleri hem de takımın durumunu değerlendirdi. Sakatlıkların milli arada sona ereceğini belirten Torunoğulları, yabancı VAR hakemi ve VAR odasında kulüp temsilcisi bulunması önerisini de dile getirdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak yabancı 'VAR' önerisi!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, hem eşleşmeyi hem de takımın son durumunu değerlendirdi.

"KONYA'YA SEVİNDİM"

Fenerbahçe den TFF ye çok konuşulacak yabancı VAR önerisi! 1

Kupada Konyaspor ile eşleşmelerine değinen Torunoğulları, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun. Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıkların planlamayı etkilediğini belirten Torunoğulları, oyunculara ve teknik ekibe güvendiklerini dile getirdi. Sakatlıklar nedeniyle kadro düzeninde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten yönetici, milli aranın ardından eksiklerin büyük ölçüde giderileceğini söyledi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe den TFF ye çok konuşulacak yabancı VAR önerisi! 2

Hakem tartışmalarına da değinen Torunoğulları, "Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız." dedi.

YABANCI 'VAR' ÖNERİSİ

Fenerbahçe den TFF ye çok konuşulacak yabancı VAR önerisi! 3

Hakemlerle ilgili resmi bir açıklama yapmadıklarını vurgulayan Torunoğulları, VAR sistemi için dikkat çeken bir öneri sundu. "Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak. Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Tedesco'dan yılın transfer operasyonu! Juventus'ta çöken 40 milyonluk yıldıza kanca: Lois Openda...Fenerbahçe'de Tedesco'dan yılın transfer operasyonu! Juventus'ta çöken 40 milyonluk yıldıza kanca: Lois Openda...
SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu...SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VAR son dakika fenerbahçe tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.