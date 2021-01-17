Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

