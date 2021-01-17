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Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2021 13:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin transferi için İstanbul’a davet ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.

Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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