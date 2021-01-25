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Attila Szalai'ye ilk maçında tam not!

25.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Attila Szalai'ye ilk maçında tam not!

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Attila Szalai, performansı ile tam not aldı.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, çubuklu formayla ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Szalai, 93 kez topla buluştu ve 83 pas verdi. Bu paslarda yüzde 88.8 isabet sağlayan Macar stoper, rakip yarı sahaya attığı paslarda ise yüzde 78 oranında başarılı oldu. Sol ayaklı stoper, toplam 89 pasının 80'ini kısa, 9'unu ise uzun olarak kullandı. Szalai 9 uzun pasının 5'inde başarılı oldu.

3 kez top uzaklaştıran Szalai, maçı hiç faul yapmadan noktaladı. Girdiği tek ikili mücadeleyi kazanan Szalai, yine girdiği tek hava topunu da kazanmayı başardı. Szalai, kaleye çekilen 1 şutta da araya girmeyi başardı.

Maç boyunca hata yapmayan Szalai, pozisyon ve kademe bilgisiyle de olumlu not aldı.

RIDVAN DİLMEN'İN SZALAI SÖZLERİ

"Szalai, 98'li. Boyu ve kilosu iyi. 70 metre top attı. Önemli pastı. Muhakkak arkadaşlarına yardımcı oluyor. Hemen pas opsiyonu oluyor. Rapid Wien altyapısından, iyi eğitim almış. Yaşına göre iyi. Pozisyon algısı, uzun ve kısa pasları hoşuma gitti.

Szalai, 1.92 boyunda 23 yaşında bir oyuncu için iyi bir eğitim aldığını bu maç gösteriyor. Attila'nın günümüzde futbolunda aranan bir stoper tipi olduğu söylenebilir. Szalai'nin en önemli özelliği ters topları harika atıyor. 4'te 3 harika toplar attı."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fener o kadar çok stopere muhtaç kalmış ki şuna bile iyi der olmuşlar yazık fukaralra puhaa
İNŞAALLAH böyle oynamaya devam eder MAAŞALLAH ben çok beğendim
nokta atışı...

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