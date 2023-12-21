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ATV ALDATMAK CANLI İZLE 50. BÖLÜM! Nursel Köse, Berkay Ateş ve İlayda Çevik'li Aldatmak ne zaman? ATV yayın akışı

21.12.2023 20:43 | Son Güncelleme:
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Aldatmak 50. bölüm için ATV Aldatmak canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve ikinci sezonuna başlayan dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncular başrolde yer alıyor. Dizinin yayın saati ve günü de merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV Aldatmak canlı 50. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti ile ATV yayın akışı

Aldatmak yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam 50. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük ses getirmişti. ATV yayın akışı ve Aldatmak 50. bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 50. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ALDATMAK 49. BÖLÜM ÖZETİ

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır. Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

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ATV ALDATMAK CANLI İZLE 50. BÖLÜM!

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir. Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur. Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir. Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak

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