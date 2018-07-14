Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun, ATV Irdning - Everton arasındaki hazırlık maçına attığı 4 golle damga vurdu.
10-0 biten ATV Irdning-Everton maçında İngiliz temsilcilerinin diğer gollerini Ademalo Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.
İkinci yarıda oyuna giren Kevin Mirallas 49, 50, 52 ve 54. dakikadalarda attığı gollerle skoru 14-0'a getirdi.
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