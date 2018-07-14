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Cenk Tosun maça damga vurdu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.07.2018 19:08 | Son Güncelleme

Cenk Tosun, ATV Irdning - Everton maçına damga vurdu... Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'ın Avusturya ekibi ATV Irdning ile yaptığı ve ilk yarısı 10-0 biten hazırlık maçında 4 gol attı.

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun, ATV Irdning - Everton arasındaki hazırlık maçına attığı 4 golle damga vurdu.

10-0 biten ATV Irdning-Everton maçında İngiliz temsilcilerinin diğer gollerini Ademalo Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.

Cenk Tosun

İkinci yarıda oyuna giren Kevin Mirallas 49, 50, 52 ve 54. dakikadalarda attığı gollerle skoru 14-0'a getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton ATV Irdning ATV Irdning-Everton

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