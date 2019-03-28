ATV'nin yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı! Canevim'de kimler oynuyor?

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı.Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim, İstanbul Beykoz’da çekiliyor.
Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrolleri paylaştığı Canevim’de, Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı oynuyor.
Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.
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