MAGAZİN

ATV'nin yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı! Canevim'de kimler oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Koliba Film’in merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı.

ATV'nin yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı! Canevim'de kimler oynuyor?

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı.Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim, İstanbul Beykoz’da çekiliyor.

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrolleri paylaştığı Canevim’de, Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı oynuyor.

d176a7aa-d188-4a99-8a5f-f155748433f-4Yyo

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Dizi oyunculuğunu bıraktı! Yeni işini böyle duyurduDizi oyunculuğunu bıraktı! Yeni işini böyle duyurdu
Yeni sezona hangi oyuncular dahil oldu? İşte yeni karelerYeni sezona hangi oyuncular dahil oldu? İşte yeni kareler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atv canevim dizisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

TV8'den Jet Sosyete dizisi için sürpriz karar!

TV8'den Jet Sosyete dizisi için sürpriz karar!

Erkan Petekkaya Vurgun dizisine böyle veda etti!

Erkan Petekkaya Vurgun dizisine böyle veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi dizisinde Hasan'ın vurduğu Kadir öldü mü? Gülperi 26. yeni bölüm 3. fragmanı izle

Gülperi'de büyük şok! Kadir ölüyor mu?

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik!

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik!

Hakan Muhafız 2. sezon yeni fragmanı ve afişi yayınlandı!

Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve afişi yayınlandı!

Avlu dizisinde flaş veda! Sema Şimşek Avlu'dan neden ayrıldı?

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Bergüzar Korel'den bir iyi bir kötü haber!

Dizi oyunculuğunu bıraktı! Yeni işini böyle duyurdu

Hakan Muhafız 2. sezondan yeni fotoğraflar

Yeni sezona hangi oyuncular dahil oldu? İşte yeni kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.