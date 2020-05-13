ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da flaş gelişme! Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var?

Deniz Yılmaz'ın yöneteceği dizide Burak Tozkoparan ile Berkay Hardal kardeş olduklarını bilmeden aynı kıza (Elif Doğan) aşık iki genci canlandıracaktı. Ancak karantina günlerini Muğla'da geçiren Hardal, eşi Dilan Telkök'ün sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer alamayacağını bildirdi.

Barış Başar ve Ünal Yeter'in yazdığı dizisi için Hardal'ın yerine yeni bir başrol oyuncusu aranıyor. Dizinin çekimlerine 18 Mayıs'ta Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan mahalle platosunda başlanması planlanıyor.

Öte yandan yapım şirketi ve kanal, dizinin ismini değiştirme kararından da vazgeçti. (tv100)

