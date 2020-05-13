MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da flaş gelişme! Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da flaş gelişme! Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var?

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2020 21:36 | Son Güncelleme

Süreç Film'in atv için hazırladığı, usta oyuncular Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt'un buluştuğu Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosunda bir değişiklik yaşandı.

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da flaş gelişme! Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var?

Deniz Yılmaz'ın yöneteceği dizide Burak Tozkoparan ile Berkay Hardal kardeş olduklarını bilmeden aynı kıza (Elif Doğan) aşık iki genci canlandıracaktı. Ancak karantina günlerini Muğla'da geçiren Hardal, eşi Dilan Telkök'ün sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer alamayacağını bildirdi.

Barış Başar ve Ünal Yeter'in yazdığı dizisi için Hardal'ın yerine yeni bir başrol oyuncusu aranıyor. Dizinin çekimlerine 18 Mayıs'ta Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan mahalle platosunda başlanması planlanıyor.

Öte yandan yapım şirketi ve kanal, dizinin ismini değiştirme kararından da vazgeçti. (tv100)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Eşlerin reyting rekabetinde kazanan kim oldu?Eşlerin reyting rekabetinde kazanan kim oldu?
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

İşte son seçim anketinin sonuçları! 4 parti barajı geçti

İşte son seçim anketinin sonuçları! 4 parti barajı geçti

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hizmetçiler dizisi bitti mi? Kanal D'den Hizmetçiler için final kararı!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Buket Aydın ekrana geri mi dönüyor? Olay iddia

Ekrana geri mi dönüyor? Olay iddia

Deniz Bayramoğlu ve Ece Üner ekrandaydı! Reyting rekabetinde kazanan kim oldu?

Eşlerin reyting rekabetinde kazanan kim oldu?

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Reha Özcan ve Özge Özder'den Mucize Doktor açıklaması

Mucize Doktor için flaş karar! Ünlü oyuncular açıkladı

Kuruluş Osman 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Balgay'ın asmaya çalıştığı Osman Bey'e ne olacak? Vurulan Bamsı ölüyor mu?

Osman Bey'e ne oldu! Şaşırtan fragman!

Normal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği dizi

Erotik sahneleriyle olay oldu! 'Cinselliği sınırsız yansıtması...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.