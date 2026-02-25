Sahtekarlar'ın fişi çekildi! Sahtekarlar finali ne zaman?

Pazar akşamları Now TV’de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için karar verildi. Sahtekarlar neden final yapıyor, final tarihi ne zaman?

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolünü paylaştığı Sahtekarlar dizisi reytinglere yenildi. Düşen reytingler nedeniyle Sahtekarlar ekrana veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi 22. bölümüyle final yapacak ve final bölümü bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak.

YERİNE YENİ DİZİ GELİYOR

Öte yandan Sahtekarlar dizisinin boşluğu hemen dolacak. Üç bölümü çekilen ve sete çıkışı planlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta yayınlanacak.