Masumiyet Müzesi ile gündem olan Orhan Pamuk aynı apartmanda tam 9 dairesi var! Dikkat çeken 'Miras geliri' detayı

Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Kemal, Füsun ve Sibel arasında geçen hikaye dilden dile dolaşıyor. Masumiyet Müzesi dizisi ile birlikte Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında araştırmalar da hız kazandı. Orhan Pamuk'un miras geliri dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un dünya çapında yankı uyandıran eseri 'Masumiyet Müzesi', Netflix platformunda dizi olarak izleyiciyle buluştu. Masumiyet Müzesi yayınlandığı günden itibaren büyük bir fırtına etkisi yarattı.

Kemal, Füsun ve Sibel arasında geçen büyük aşk hikayesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Masumiyet Müzesi dizisinin ardından Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un hayatı da merak edildi.

SERVETİ MERAK EDİLDİ

Dizinin ardından Orhan Pamuk'un Cihangir'deki evi gündeme geldi. Boğaz manzaralı Taray Apartmanı'nda tam 9 dairesi bulunan Pamuk'un net serveti merak edildi.

Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel'in haberine göre; ''Pamuk'un Nobel ödülü kazanır kazanmaz kitapları dünyada 43 milyon dolarlık bir ekonomik büyüklük yarattı. Kitaplarının Türkiye'deki satışından 13 milyon dolar elde eden Pamuk, yurtdışında ise 30 milyon dolarlık satış hacmine ulaşmayı başardı. Bu bilgi 2006 yılına ait!

'MİRAS GELİRİ VAR'

Daha sonra çıkan kitaplar, eski kitaplarının tekrardan basılması, farklı dillerde çevirilerinin yapılması vs. 2006'daki 43 milyon geliri kaçla çarpsak acaba. Aslında Pamuk'un hiç çalışmasa da ömrünün sonuna kadar lüks içinde yaşayacak bir miras geliri var.

Bu yazdıklarım bazılarınız için tekrar olacak ama Pamuk'u diziyle tanıyanlar için bilgilendirme yapmak gerekiyor: Pamuk'un dedesi Mustafa Şevket, Cumhuriyetin ilk mühendislerinden. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve İnönü dönemlerinde yapılan demiryolu hamlesinde ihaleler alıp, büyük bir servet kazanmıştır.

Pamuk'un babası Gündüz Pamuk ise IBM şirketinin Türkiye'deki ilk genel müdürlerden biri (1959-1964). Gündüz Bey 1964 yılından sonra Koç Holding'de Aygaz Genel Müdürlüğü, Arçelik Müdürlüğü yapmış. Ayrıca iki senede PETKİM'in başında bulunmuş. Pamuk'un anne tarafından büyük dedesi ise 1700'lü yıllarda Girit Valiliği yapmış İbrahim Paşa.''

Anahtar Kelimeler:
Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi
