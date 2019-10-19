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Augsburg 2 - 2 Bayern Münih

ALMANYA HABERLERİ  | 19.10.2019 19:06 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Augsburg 2 - 2 Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında WWK Arena’da Augsburg’a konuk oldu.

Augsburg’un 1. dakikada Marco Richter’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayern Münih 14. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 49. dakikada Serge Gnabry’nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Alfred Finnbogason ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Böylelikle Bayern Münih puanı 15’e, Augsburg da 6'ya çıkardı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leipzig 1 - 1 Wolfsburg
Union Berlin 2 - 0 Freiburg
Werder Bremen 1 - 1 Hertha Berlin
Fortuna Düsseldorf 1 - 0 Mainz 05

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih augsburg

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