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Austria Wien 1 - 2 Salzburg

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Avusturya'da Salzburg, deplasmanda Austria Wien'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Austria Wien 1 - 2 Salzburg

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Generali Arena'da oynanan şampiyonluk grubu 7. hafta karşılaşmasında Austria Wien, lider Salzburg'u ağırladı.

Austria Wien, 71. dakikada Dominik Prokop'un attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Salzburg, 81. dakikada Xaver Schlager ve 86. dakikada Hannes Wolf'un kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Ligde 22 haftalık normal sezonu 55 puanla lider tamamlayan Salzburg, puanların yarısının taşındığı şampiyonluk grubuna 27 puanla avantajlı şekilde başladı. Austria Wien karşısında alınan galibiyetle puanını 43 yapan Salzburg, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi LASK Linz'in 9 puan önünde yer aldı. LASK Linz, son 3 haftada puan eşitliği yakalasa dahi normal sezondan kalan yarım puanı da hesaba katılacak Salzburg, şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Salzburg, üst üste 6. olmak üzere 13. şampiyonluğunu elde etti.


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Anahtar Kelimeler:
salzburg Austria Wien

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