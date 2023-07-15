AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom galibiyet istiyorsahaya çıkıyor

Austria Wien Galatasaray maçı canlı olarak ekrana geldi Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı kırmızılılar ülkenin köklü ekiplerinden olan rakibini yenip sahadan ayrılmayı hedefliyordu. Heyecanla beklenen karşılaşma için sporseverler de Austria Wien Galatasaray maçı izleme ekranını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdılar. İşte Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayın saati ve kanalı...

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien Galatasaray maçı bugün (14 Temmuz 2023 Cuma) saat 20.30'da başladı.

Maç Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) oynandı.

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Galatasaray maçı GS TV'de ve Galatasaray'ın YouTube kanalında canlı olarak ekrana geldi.



