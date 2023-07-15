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AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom galibiyet istiyorsahaya çıkıyor

14.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Austria Wien Galatasaray maçı için geri sayım sona erdi. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) rakibiyle karşı karşıya geldi. Geçen yıl çok forma şansı elde edemeyen bazı futbolcuların kamp performansı hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de ekibinin yüzünü güldürmeyi başardı. Austria Wien Galatasaray maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Austria Wien Galatasaray maçı canlı olarak ekrana geldi Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı kırmızılılar ülkenin köklü ekiplerinden olan rakibini yenip sahadan ayrılmayı hedefliyordu. Heyecanla beklenen karşılaşma için sporseverler de Austria Wien Galatasaray maçı izleme ekranını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdılar. İşte Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayın saati ve kanalı...

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien Galatasaray maçı bugün (14 Temmuz 2023 Cuma) saat 20.30'da başladı.

Maç Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) oynandı.

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Galatasaray maçı GS TV'de ve Galatasaray'ın YouTube kanalında canlı olarak ekrana geldi.


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