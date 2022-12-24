AUZEF final sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022-2023 İÜ İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav süresi

AUZEF final sınavının süresi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İlk oturum gerçekleştirildi. 24 Aralık 2022 Cumartesi günkü ikinci oturuma ise saatler az kaldı. Peki, AUZEF final sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte 2022-2023 İÜ İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav süresi...

AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

AUZEF final sınavları, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günleri yapılacak.

Toplamda 3 oturumda düzenlenecek sınavların sabah oturumu (1. ve 3. oturum) saat 09:30'da, öğle oturumu (2.oturum ise) saat 14:00'te gerçekleştirilecek

AUZEF final sınavları 4. oturumu ise saat 15:00'te başlayacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?

AUZEF sınav sonucuna ait harf notları 10 Ocak 2023 tarihinde üniversitenin internet sitesinden duyurulacaktır.

