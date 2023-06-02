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AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2023: Auzef bahar dönemi sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

02.06.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF final takvimi ilgili öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada sınav takvimine ilişkin detaylar yer aldı. AUZEF bahar dönemi sınavlarına e sınav ekranından giriş yapılabilecek. Peki, Auzef bahar dönemi sınavları ne zaman? Final sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2023: Auzef bahar dönemi sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

AUZEF sınav takvimi belli oldu. Üniversitelerde 2022 - 2023 bahar dönemi final sınavları gerçekleşiyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri de final sınavları tarihleri ve detayları sorguluyorlar. İşte AUZEF 2023 sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 - 2023 yılı AUZEF final sınavları 9-10-11 Haziran ile 16-17-18 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

çevrimiçi online sınav sonuç sorgulama

Ögrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."

online çevrimiçi sınav

Bahar dönemi sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak.

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

online çevrimiçi sınav

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023!

Bitirme (Final) Sınav Tarihi: 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023

Bütünleme (Telafi) Sınav Tarihi: 8-9-10-11 Temmuz 2023

Mezuniyete Üç Ders Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2023 (Yöntemi daha sonra duyurulacaktır.)

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