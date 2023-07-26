AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023: AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir? AKSİS ekranı!

AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılara da değinildi. Başvurular, basvuru.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
AUZEF ikinci üniversite kayıtları 7 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Başvurular için son gün 7 Ekim oılarak açıklandı.
AUZEF LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF ÖN LİSANS PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
AUZEF ikinci üniversite başvuru şartları:
Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler.