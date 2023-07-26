AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023: AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir? AKSİS ekranı!

AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılara da değinildi. Başvurular, basvuru.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

AUZEF ikinci üniversite kayıtları 7 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Başvurular için son gün 7 Ekim oılarak açıklandı.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELERDİR?

AUZEF LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF ÖN LİSANS PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)

GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İLAHİYAT (YENİ)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

AUZEF ikinci üniversite başvuru şartları:

Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler.