AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022! AUZEF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üç ders sınavına girecek kişiler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı bilgileri ile sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2022

İstanbul Ünversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri nin Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 Pazar (bugün) yapılacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki linkten AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 15 gün içerisinde erişime açılıyor.

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan açıklanmaktadır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Fakat sonuçların 7 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor.

