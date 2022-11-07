AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri auzefsinav.istanbul.edu.tr’de açıklanacak

AUZEF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. AUZEF vize sınavları 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Ara sınava (vizeye) ait sınav merkezi tercihleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden alındı. AUZEF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih hakkında kurum tarafından bilgi verildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav Giriş Belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanacak ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden buna dair duyuru paylaşılacaktır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

