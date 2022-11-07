EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri auzefsinav.istanbul.edu.tr’de açıklanacak

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri auzefsinav.istanbul.edu.tr’de açıklanacak

07.11.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav giriş belgesi için araştırmalar hızlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları için geri sayım başladı. AUZEF vize sınavları kasım ayında gerçekleşecek. Sınav, 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri auzefsinav.istanbul.edu.tr’de açıklanacak

AUZEF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. AUZEF vize sınavları 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Ara sınava (vizeye) ait sınav merkezi tercihleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden alındı. AUZEF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih hakkında kurum tarafından bilgi verildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav Giriş Belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanacak ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden buna dair duyuru paylaşılacaktır.
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

auzef-sınav-giriş-belgesi

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okul terki uyarı sistemi geliyorÖğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okul terki uyarı sistemi geliyor
KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralama!KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralama!
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi auzef auzef sınav giriş belgesi auzef sınav yerleri

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.