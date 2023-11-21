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  4. AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

21.11.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan birçok öğrenci sınav sonuçlarına dair sorgulamalarına hız kazandırdı. 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanan sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. 2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden adayların erişime açılacak. İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve haberin detayları...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları için tarih verilmedi.

Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

auzef

2023-2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat'ta yapılacak.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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