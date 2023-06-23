AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı sonuç sorgulama

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. 2023 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Beklenen açıklamanın ardından "AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF sınav sonuçları açıklandı son dakika açıklaması geldi.

2022 - 2023 yılı AUZEF final sınavları 9-10-11 Haziran ile 16-17-18 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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