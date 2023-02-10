AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bütünleme sınavları 4 Şubat cumartesi sabah ve öğle, 5 Şubat pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirildi.

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORULERI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, üniversitenin internet adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı' menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

