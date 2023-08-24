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Av Dönemi 26 Ağustos’ta başlıyor

24.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 13. Bölge Müdürlüğü, ülkemizde 2023-2024 av döneminin 26 Ağustos 2023 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Av Dönemi 26 Ağustos’ta başlıyor

Yapılan duyuruda Merkez Av Komisyonu’nun Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlediği belirtilerek,” Alınan karar 28 Temmuz 2023 tarihli ve 32262 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Merkez Av Komisyonu; Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü belirlemiştir. Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 26 Ağustos 2023 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 22 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur” denildi.

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